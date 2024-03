Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Futbol Takımı'mız, özel maçta deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı 1-0 ev sahibi takım kazandı.

Macaristan'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai kaydetti.

Öte yandan illi takım tercihini Türkiye'den yana yapan genç yıldız Can Uzun, karşılaşmanın 77. dakikasında Kenan Yıldız'ın yerine oyuna dahil olarak milli formayı ilk kez sırtına geçirmiş oldu.

Ay-Yıldızlılar, milli aradaki ikinci hazırlık maçında 26 Mart Salı günü Viyana'da Avusturya ile karşılacak. Ernst-Happel Stadyumu'ndaki mücadele saat 22.45'te başlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Yunus Akgün, çalımlarla ceza sahasına girmek isterken Macaristan savunmasının ayak koyduğu top ceza sahası dışı sağ çaprazında Orkun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

18'inci dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan sert vurdu. Kaleci Gulacsi iki hamlede topun sahibi oldu.

33'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Szoboszlai ortasını yaptı. Arka direkte Sallai'nin yakın mesafeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

41'inci dakikada Mert Müldür ile yaptığı verkaç sonrasında sol kanattan ceza sahasına giren Kenan Yıldız, ceza sahası sol çaprazındaki Orkun'u gördü. Orkun Kökçü'nün sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Gulacsi'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

46'ncı dakikada Macaristan penaltı kazandı. Kazanılan serbest vuruşta Szoboszlai ortasını yaptı. Lang'ın kafa vuruşunda top Enes Ünal'ın eline çarpınca hakem Frankowski penaltı noktasını gösterdi.

48'inci dakikada Szoboszlai, penaltı atışını gole çevirdi: 1-0.

53'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gulacsi'den döndü. Dönen topu önünde bulan Kenan'ın şutunda top üstte auta gitti.

65'inci dakikada hızlı gelişen Macaristan atağında Szoboszlai, pasını ceza sahası sağındaki Sallai'ye verdi. Sallai bekletmeden ceza yayındaki Varga'nın önüne bıraktı. Varga'nın kaleyi karşıdan gören bir noktadan yaptığı sert vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi.

71'inci dakikada Türkiye gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun savunmadan attığı uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Yıldız'ın vuruşunda kaleci Gulacsi ayaklarıyla topu kornere çeldi.

78'inci dakikada Hakan'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası sağ çaprazındaki Barış Alper, topu içeriye çevirdi. Yusuf Yazıcı'nın altıpas üzerindeki şutu yandan dışarı çıktı.

90+2'nci dakikada Kleinheisler hafif sol çaprazda ceza sahasının önünden şutunu çıkarırken kaleci Mert topu sektirdi. Topu takip eden Schafer, penaltı noktasının önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Macaristan karşılaşmayı 1-0 kazandı.

CAN UZUN İLK MİLLİ MAÇINA ÇIKTI

A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı özel maçta, 18 yaşındaki orta saha Can Uzun, Ay-yıldızlı formayla ilk maçına çıktı. Almanya'da doğan ve futbol kariyerini Nürnberg'de geçiren Can, milli takım tercihini Türkiye'den yana yapmıştı. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından milli takıma davet edilen edilen Can Uzun, 77'nci dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna dahil oldu ve ilk kez milli takım formasını giymiş oldu.