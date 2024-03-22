Mert Günok: Güzel bir test oldu

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamıdna özel maçta karşılaştığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.

Millilerin tecrübeli kalecisi Mert Günok, mücadele sonrası TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Deneyimli file bekçisi, "Eksiklerimizi görmek için bu hazırlık maçlarını oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda kolay rakipler olmayacak. Kolay maçlar olmayacak. Eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Takımda arkadaşlık adına güzel bir hava var. Herkes heyecanla Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor.Güzel bir maç oldu izleyenler için. Kazanmak isterdik ama bizim için güzel bir test oldu. Açıklarımızı görme fırsatımız oldu. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Avrupa Şampiyonası öncesi böyle takımlarla oynamak önemli. Yenildiğimiz için üzgünüz. Avusturya maçına galip gelmek için çıkacağız." ifadelerini kullandı.