A Millî Takımımızın Galler ve İzlanda ile karşılaşacağı stadyumlar belli oldu!

2024/25 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesine eylül ayında Galler ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmalarla başlayacak A Millî Takımımızın müsabakalarını oynayacağı stadyumlar belli oldu.

Buna göre Ay-Yıldızlılar, B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü deplasmanda Galler'in karşısına çıkacak. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

A Millî Takımımız, 9 Eylül Pazartesi günü ise İzmir'de İzlanda'yı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 21.45'te başlayacak.

Gürsel Aksel Stadyumu, daha önce 14 Haziran 2022'de A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı karşılaşmaya ev sahipliği yapmış; A Millîler bu maçı 2-0 kazanmıştı. 2020 senesinde hizmete açılan stadyum, bu kez de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde Ay-Yıldızlılar'ın bir başka maçına sahne olacak.

A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi turnuvasında Galler ve İzlanda'nın yanı sıra Karadağ'a karşı mücadele verecek.