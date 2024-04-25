Türkiye'nin Galler ve İzlanda maçlarının stadyumları açıklandı!
G.Saray'a yazılmıştı... Kararını verdi!
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