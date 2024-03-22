EURO 2024 hazırlıkları kapsamında özel maçta Macaristan'a konuk olacak A Milli Futbol Takımımız, rakibine 1-0 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılarda yıldız futbolcu Yunus Akgün, mücadele sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

TRT Spor'a konuşan Yunus, "Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Müthiş mücadele ettik. Macaristan son 20 maçta 3 yenilgi almıştı. 6 yıldır aynı hocayla çalışıyorlar. İyi bir takım. İyi çalıştık. Kazanmak istiyorduk, kazanamadık ama dediğim gibi iyi bir takıma karşı oynadık. Bizim için iyi bir test oldu. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok kaliteli, genç bir takımız. Daha iyi olacağız. Analizlerimizi yapacağız. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapıyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu forma için her şeyi veriyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.