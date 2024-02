A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'nda yer alıyor. Millilerin rakipleri ise belli oluyor. Kura Fransa'nın başkenti Paris'te saat 20.00'de çekilmeye başladı. Ay-yıldızlılar kuraya 4. torbadan katılıyor. Turnuvanın statüsüne göre A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren 8 takım eşleşmeler sonucu 2025'teki final organizasyonuna katılacak. B ve C Liglerindeki 4 grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki 2 grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek. A ve B Liglerinde 4.sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde 4. sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek. Grup maçları 5 Eylül'de başlayacak. Final 8 Haziran 2025'te oynanacak.

TORBALAR ŞU ŞEKiLDE:

1. TORBA: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2. TORBA: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3. TORBA: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

4. TORBA: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan

İKİ ÖZEL MAÇ OLACAK

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında iki hazırlık mücadelesine çıkacak. 22 Mart Cuma Günü Budapeşte'de Macaristan ile, 26 Mart Salı günü ise Viyana'da Avusturya ile karşı karşıya geleceğiz. İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella bu iki karşılaşmada aday kadroya almayı düşündüğü isimlerin büyük bölümünü kullanacak.