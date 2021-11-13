Türkiye 6-0 Cebelitarık (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bizim Çocuklar farka koştu! Her şey tam istediğimiz gibi...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda grubun averaj takımı olarak nitelendirilen Cebelitarık'ı konuk etti. Mücadele ay-yıldızlıların 6-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bizim Çocuklar'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 38. ve 41. dakikalarda Halil Dervişoğlu, 65'te Merih Demiral, 81. dakikada Serdar Dursun ve 84'te ise Mert Müldür kaydetti. Ayrıca 90+1. dakikada Serdar Dursun'un attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Türkiye puanını 18'e yükseltti ve averaj farkıyla 2. sıraya oturdu. Cebelitarık ise 0 puanda kaldı. G Grubu'nun 10. ve son hafta maçında A Milli Takım, 16 Kasım Salı günü Karadağ'a konuk olacak. Cebelitarık ise yine aynı gün Letonya'yı ağırlayacak.

HALİL'DEN 2 GOL, BURAK'TAN 3 ASİST!

Mücadelede Galatasaraylı Halil Dervişoğlu 2 gol kaydederken, kariyerini Lille'de sürdüren Burak Yılmaz ise 3 asist yaptı.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Sakatlığı dolayısıyla aday kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder yerine kadroya dahil edilen Galatasaray'ın 21 yaşındaki oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Cebelitarık karşısında sahaya ilk 11'de çıkarak ilk kez milli oldu. Daha önce Ümit Milli Takım formasını 6 kez giyen genç oyuncu, karşılaşmaya sağ kanatta başladı.

ERSİN DESTANOĞLU YEDEK KULÜBESİNDE

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Cebelitarık mücadelesinde yedek soyundu. Stefan Kuntz Cebelitarık mücadelesinde kaleci tercihini, daha önceki iki maçında olduğu gibi Uğurcan Çakır'dan yana kullandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 11. dakikada milli takım öne geçti. Cebelitarık ceza sahası önünde Burak Yılmaz'dan topu alan Kerem Aktürkoğlu, dört rakibinin arasından geçip ceza sahasına girdi. Kerem'in yerden düzgün şutunda kaleciye de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

31. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gole yaklaştı. Zeki Çelik'in sağ kanattan arka direğe ortasında Halil Dervişoğlu kafa ile topu içeriye indirirken, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Kaleci Coleing'in son anda müdahale etti top, Caner Erkin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

37. dakikada milli takım net bir fırsatı değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz, ceza sahasına hareketlenen Barış Alper'e pasını atarken, bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Coleing'de kaldı.

GOL! 38. dakikada milli takım farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu ile başlayan atakta milli futbolcular rakip ceza sahası önünde hızlı paslaştı. Son olarak Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu'na pasını attı. Halil'in ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

GOL! 41. dakikada ay-yıldızlı ekip 3. golünü buldu. Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz sağ kanatta topla buluştu ve ceza sahasına hareketlenen Halil Dervişoğlu'nun önüne pasını attı. Halil, altı pas önünde ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 3-0.

45+4. dakikada milli takım, rakip ceza yayı sağ çaprazından frikik kazandı. Caner Erkin'in kullandığı frikikte top üst direkten geri döndü.

Müsabakanın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GOL! 65. dakikada milli takım farkı 4'e yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın arka direğe yerden gönderdiği topa Merih Demiral gelişine düzgün bir vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı: 4-0.

77. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Rıdvan'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Hakan Çalhanoğlu kafa ile topu indirdi. Kerem Aktürkoğlu, altıpas içinde önünde bulduğu meşin yuvarlağa zor pozisyonda vurdu ancak kaleye giden top savunmaya çarptı ve uzaklaştı.

GOL! 81. dakikada milli takım 5. golünü attı. Sol kanatta Rıdvan'ın altıpas içine yerden sert gönderdiği topa Serdar Dursun kayarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 5-0.

GOL! 84. dakikada ay-yıldızlılar farkı 6'ya çıkardı. Orkun'un sağ kanattan kullandığı kornerde Mert Müldür ön direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 6-0.

Müsabaka ay-yıldızlı ekibin 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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