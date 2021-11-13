Türkiye - Cebelitarık maçı sonrası Merih Demiral konuştu! "Dünya Kupası'na gideceğiz"

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Grubumuzda diğer oynanan maçta Norveç sahasında Letonya ile 0-0 berabere kaldı. İşte güncel puan durumu...