13 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Türkiye - Cebelitarık maçı sonrası Merih Demiral konuştu! "Dünya Kupası'na gideceğiz"

Merih maçın ardından konuştu! Dünya Kupası’na gideceğiz
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

A Milli Takım'ımızın başarılı oyuncularından Merih Demiral, 6-0 biten Cebelitarık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçta bir de gol kaydeden 23 yaşındaki stoper, "Çok mutluyuz. İlk golümü attım. Norveç de berabere kaldı. İnanıyoruz. Dünya Kupası'na gideceğiz" dedi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız, Cebelitarık'ı 6-0 yenerek averajla Norveç'in önünde 2. sıraya yerleşti. Mücadelede bir de gol kaydeden Merih Demiral, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Milli stoper, "Son 90 dakikaya beraber gidiyoruz. Çok mutluyuz. İlk golümü attım. Norveç de berabere kaldı. İnanıyoruz. Dünya Kupası'na gideceğiz" ifadelerini kullandı.

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