A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Averaja kalabilir...
A Milli Takım'ımız zorlu maçta Norveç'le 1-1 berabere kaldı ve Dünya Kupası şansını azalttı. Ancak millilerin ikincilik için şansı yine de devam ediyor. Kalan 3 maçımızı kazanıp son hafta karşılaşacak ilk 2'deki Hollanda-Norveç maçından çıkacak sonuç Türkiye'yi şampiyonaya götürebilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta boy gösterecek 55 takımdan 13'ü, oynanacak mücadelelerin ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.
10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.
Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimal...
Pazartesi günü Letonya deplasmanıyla başlayacak seride Milliler, Kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 3 maçtan alınacak 9 puan, ilk etapta çok kritik olacak elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.
AVERAJA KALABİLİR
Hollanda kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Norveç ise Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Norveç kazanırsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.
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