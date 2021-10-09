09 Ekim 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Averaja kalabilir...

A Milli Takım'ımız zorlu maçta Norveç'le 1-1 berabere kaldı ve Dünya Kupası şansını azalttı. Ancak millilerin ikincilik için şansı yine de devam ediyor. Kalan 3 maçımızı kazanıp son hafta karşılaşacak ilk 2'deki Hollanda-Norveç maçından çıkacak sonuç Türkiye'yi şampiyonaya götürebilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Averaja kalabilir...
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.10.2021

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta boy gösterecek 55 takımdan 13'ü, oynanacak mücadelelerin ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Averaja kalabilir...

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Averaja kalabilir...

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimal...

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Averaja kalabilir...

Pazartesi günü Letonya deplasmanıyla başlayacak seride Milliler, Kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 3 maçtan alınacak 9 puan, ilk etapta çok kritik olacak elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Averaja kalabilir...

AVERAJA KALABİLİR

Hollanda kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Norveç ise Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Norveç kazanırsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Letonya - Türkiye maçının hakemi belli oldu! Letonya - Türkiye maçının hakemi belli oldu!
Millilere kötü haber! 2 isim kadrodan çıkarıldı Millilere kötü haber! 2 isim kadrodan çıkarıldı
O soruya şok cevap! Kadro değişikliği... O soruya şok cevap! "Kadro değişikliği..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör