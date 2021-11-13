13 Kasım 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Türkiye Cebelitarık maçında VAR sonrası kırmızı kart çıktı! Olivero ve Zeki Çelik...

Maçta VAR sonrası kırmızı kart çıktı! İşte o müdahale
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 Giriş Tarihi: 13.11.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Cebelitarık'ı konuk etti. Mücadelenin 22. dakikasında Jayce Olivero, Zeki Çelik'e yaptığı sert faul sonrası hakem VAR tarafından uyarıldı. Pozisyonu VAR'da izleyen mücadelenin hakemi, oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi. İşte o müdahale...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Cebelitarık'ı konuk etti.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Cebelitarık'tan Jayce Olivero, milli oyuncumuz Zeki Çelik'e sert bir faul yaptı.

Maçın hakemi Serhiy Boiko pozisyonu VAR'da inceledi ve direkt kırmızı kartını gösterdi.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler TRT'den alınmıştır.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Türkiye Cebelitarık | CANLI Türkiye Cebelitarık | CANLI
A Milli Takım’ımızın CANLI puan durumu... A Milli Takım'ımızın CANLI puan durumu...
Stefan Kuntz:11’i belirlemek gerçekten zor oldu Stefan Kuntz:11'i belirlemek gerçekten zor oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör