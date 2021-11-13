13 Kasım 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Yarışa ortak olduk! İşte A Milli Takım'ımızın güncel puan durumu...

Yarışa ortak olduk! İşte güncel puan durumu...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 Giriş Tarihi: 13.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Grubumuzda diğer oynanan maçta Norveç sahasında Letonya ile 0-0 berabere kaldı. İşte güncel puan durumu...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Cebelitarık ile kozlarını paylaştı. Millilerimiz karşılaşmayı 6-0 farklı kazanarak puanını 18'e çıkardı ve averaj avantajıyla 2. sıraya yükseldi.

Grubun diğer maçında ise Norveç ile Letonya 0-0 berabere kaldı. Bir diğer maçta ise saat 22.45'te Karadağ ile Hollanda kozlarını paylaşacak.

İşte G Grubu'nda puan durumu:

1- Hollanda: 19
2- Türkiye: 18
3- Norveç: 18
4- Karadağ: 11
5- Letonya: 6
6- Cebelitarık: 0

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