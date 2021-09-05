Şenol Güneş Cebelitarık - Türkiye karşılaşması sonrası konuştu! "Hollanda maçı farklı olacak"

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki 5. maçında Victoria Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Cebelitarık'ı 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

"KALİTEMİZ SAHAYA YANSIDI"

"Kazanılması gereken bir maçtı. Kalitemiz sahaya yansıdı, zaman zaman saha içinde zorlandık ama önemli olan 3 puanı almayı başardık. Genelde Cebelitarık takımı rakiplere karşı 45-60 dakika dayanabiliyor. Fizik gücüyle oynayan ve beklentisi büyük olmayan bir takım."

"ENES PENALTIYI KAÇIRINCA OYUNDAN KOPTU"

"Enes'e üzüldüm çünkü bir gayreti vardı. Daha önce bu tip bir sahada oynadı, iyi de penaltı atan bir oyuncu. Penaltıyı kaçırınca da iyice oyundan koptu."

"BU MAÇ BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİ DEĞİLDİ"

"Genel averajda bu tip skorlar önemli olacak. Bu maç bizim için öncelikli bir maç değildi ama puan ve sıralama açısından önemliydi. Şimdi 3. deplasman maçına gideceğiz, umarım orada da iyi maç olur. Kazanmak istiyoruz, kazanırsak çok daha büyük bir avantaj yakalarız."

"HOLLANDA MAÇI FARKLI OLACAK"

"Dün de idman yaparken oyuncular sahadan rahatsızlardı. Suni çimin top oynarken bir farklılığı var. Hollanda maçı farklı olacak. Hem saha zemini hem oynayacağımız rakip... Bizim oyuncularımızın da farklı oynayacağını biliyorum."

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