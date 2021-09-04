Son dakika spor haberi: Türkiye Cebelitarık karşısında! İşte Şenol Güneş'in 11'i

Dünya Kupası elemelerine rüya gibi başlayan ay-yıldızlılar güçlü rakiplerini devirip, zayıf takımlara puan kaybetmişti. Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçına bugün Cebelitarık ile kozlarını paylaşacak. İşe Şenol Güneş'in muhtemel 11'i... | Son dakika spor haberleri

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçına bugün Cebelitarık karşısında çıkıyor. Gruplara müthiş başlayan Milliler, ilk karşılaşmasında Hollanda'yı 4-2'lik skorla mağlup etmişti. Ardından da Norveç'i deplasmanda 3-0 ile bozguna uğratmıştı. Kağıt üzerinde iki güçlü rakibini deviren ay-yıldızlıların önünde nispeten kolaylaşmış bir fikstür vardı. Ancak önce 3-1'den Letonya'ya ardından da 2-0'dan Karadağ'a yakalanıp önemli puanlar yitirdik. Buna rağmen yine de grupta liderliğimizi sürdürüyoruz.

CEBELİTARIK TÜRKİYE MAÇI 11'LER

CEBELİTARIK: COELİNG, SERGEANT, ANNESLEY, WİSEMAN, BOSİO, VALARİNO, HİPOLİNA, BRİTTO, RONAN, DE BARR, TORİLLA

TÜRKİYE: ALTAY, ZEKİ, MERİH, ÇAĞLAR, MERT, OKAY, HAKAN, YUSUF, CENGİZ, KENAN, HALİL,

MORAL KARŞILAŞMASI OLACAK

Ay-yıldızlılar, 2 farklı öne geçip puan kaybettiği 2 karşılaşmanın ardından Cebelitarık ile mücadele verecek. Milliler bir futbol mucizesi olmazsa bu karşılaşmadan 3 puanı alacak. Hedef farklı kazanarak moral tazelemek olacak. Teknik direktör Şenol Güneş de öğrencilerini maçı erkenden koparmaları yönünde uyardı. Cebelitarık grubumuzda puansız şekilde son sırada yer alıyor. Evinde oynadığı 2 maçta rakip ağları sarsamadı, 10 gol yedi. Toplamda yediği gol sayısı 17. Cebelitaık'ın grupta sadece 2 golü var.

CENGİZ MORALLİ

Milli Takımımızın yıldızı Cengiz Ünder sezona müthiş başladı. Marsilya'da çıktığı 4 maçta 3 gol kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, ay-yıldızlı formayla da Karadağ mücadelesinde mükemmel bir performans gösterdi. 1 gol, 1 asistle oynadı. Cebelitarık karşısında da hücumdaki en önemli silahlarımızdan biri olacak. Şenol Güneş de formda yıldızına çok güveniyor.

596'NCI RANDEVU

Milliler, 92 yıllık mazisinde 597. maçına çıkıyor. Önceki karşılaşmalarda 1'i hükmen olmak üzere 226 galibiyet aldı. 143 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. 227 defa da yenildi. Rakip ağlara 792 gol bıraktı. 853 gol yedi. Ciddi fark var!

A Milli Futbol Takımımız, FIFA sıralamasında 39. basamakta bulunuyor. Bugün karşılaşacağımız Cebelitarık ise 194. sırada yer alıyor.

KAPTAN CEZALI

Milli Takımımızın, Karadağ ile oynadığı mücadelede 90+3. dakikada sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düşmüştü. Tecrübeli kaptanın yerine teknik direktör Şenol Güneş'in Halil Dervişoğlu'na şans tanıması bekleniyor. Bir diğer alternatif ise Enes Ünal.

GÜNEŞ'İN 81. MAÇI

Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde 81. milli maçına çıkıyor. Başarılı çalıştırıcı ile 80 karşılaşmada 37 galibiyet elde ettik. 20 defa yenildik. 23 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Ay-yıldızlılar, Güneş idaresinde rakip ağları 123 defa havalandırdı. Kalesinde 84 gol gördü

RAKİPLER SAHADA

Grubumuzda biz Cebelitarık ile oynarken rakiplerimiz de sahne alacak. 7'şer puanı bulunan Hollanda ve Karadağ önemli bir sınava çıkacak. 4 puanı bulunan Letonya da 7 puanlı Norveç'i konuk edecek. Hollanda-Karadağ maçından beraberlik çıkması, Letonya'nın da Norveç'den puan alması işimize yarayacak.

2021'DE 11. MAÇ

Ay-yıldızlılar, Cebelitarık mücadelesiyle birlikte 2021 yılında 11. maçına çıkacak. 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de yenilgi aldık. 17 gol atıp, 16 gol yedik. Bugün grup sonuncusu rakibimiz karşısında hedef galibiyet ve gol sayılarını yükseltmek olacak.

BİZ LİDER ÇIKACAĞIZ

Merih Demiral, Cebelitarık mücadelesi öncesi iddialı konuştu. Juventus'tan Atalanta'ya transfer olan başarılı oyuncu "Gruba iyi başladık ancak sonradan kendi hatamızdan 2 önemli maçta puan kaybettik. Yine de avantajlıyız. Lider çıkacağız" dedi.

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