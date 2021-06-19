19 Haziran 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

İsviçre - Türkiye EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | A Milli Takım

İsviçre - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

EURO 2020'ye istenilen başlangıcı yapamayan 'ımız A grubunda 2. maçına çıkacak. İsviçre ile Türkiye karşı karşıya gelecek. 2 takım teknik direktörünün de açıklamalarda bulunması bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, stadyumu ve hakemi de yer alıyor. Peki, İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, EURO 2020 A grubundaki 3. maçında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsviçre - Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. A Grubu'nda İsviçre ile oynayacağımız maçı Sloven hakem yönetecek.

GÖZLER DİĞER GRUP MAÇLARINDA!

'nda oynadığı 2 maçta puan alamayan ve-5 averajı bulunan A Milli Futbol Takımı, Bakü'de İsviçre ile karşılaşacak. Milliler bu maçtan galip ayrılırsa, diğer gruplardaki maçların sonuçlarına göre bir üst tura yükselebilir. EURO 2020'ye 3-0'lık İtalya mağlubiyetiyle başlayan ve ardından Bakü'de Galler'e 2-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçında İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 'ın gruptan çıkması için, birçok hesap mevcut ancak ilk olarak mutlak galibiyet. Grupta puanı ve golü bulunmayan Ay-Yıldızlılar, İsviçre karşısında farklı bir galibiyet alarak averajını düzeltmek zorunda. Bunun yanı sıra, diğer gruplarda oynanacak olan karşılaşmaların sonuçları da durumu yakından etkileyecek.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

B Grubu'nda Rusya'nın ve 'nın 3 puanı bulunuyor. , Finlandiya karşısında 3 farklı bir galibiyet alırsa, averajı -3 olacak. Rusya- karşılaşmasının sonucu da grupta 3. olan takımı belirleyecek. C Grubu'nda grupta çıktı. 3'er puanı bulunan ile karşı karşıya gelecek. Bu takımlardan birisi 2 ya da daha farklı kazanırsa bir ekibin averajı -2 ya da daha fazla olacak. D Grubu'nda Çekya ve İngiltere'nin 4'er puanı var. ve İskoçya 1 puana sahip. 1 puanlı 2 takım karşı karşıya gelecek. Beraberlik durumunda 2 takım da en iyi 3.'lerden birisi olamaz. E Grubu'nda İsveç 4, Slovakya 3 puanda. İspanya ile Polonya 1'er maç oynadı ve bugün karşı karşıya gelecek. İspanya'nın kazanması halinde Slovakya grupta 3 puanla 3. sıraya gerileyecek ve son maçları İspanya ile. Slovakya'nın 0 averajı bulunuyor. İspanya karşısında farklı kaybetmeleri durumunda averajları düşecek. F Grubu'nda henüz ilk maçlar tamamlandı. Fransa ve Portekiz 3 puanda. Almanya ve Macaristan'ın puanı yok. İkinci maçlar tamamlandığında, gruptaki tablo netleşecek.

UMUT MERAŞ'IN DURUMU BELİRSİZ

A Milli Takım'da İsviçre karşılaşması öncesinde hazırlıklar basına kapalı olarak devam etti. Bakü'de yapılan antrenmanlarda Teknik Direktör Şenol Güneş, İsviçre karşısında sahaya sürmeyi planladığı kadroyu denedi. Bazı isimleri kenara çekmesi beklenen Güneş, İtalya ve Galler maçlarının aksine, daha hücumcu bir kadroyla sahada olmayı hesaplıyor. Galler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Umut Meraş'ın durumu belirsiz. Bu futbolcunun yerine Mert Müldür forma giyebilir.

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