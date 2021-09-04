05 Eylül 2021, Pazar

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Türkiye Cebelitarık karşısında hata yapmadı! İşte G Grubu'ndaki puan durumu

İşte millilerimizin grubundaki güncel puan durumu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 Giriş Tarihi: 04.09.2021

Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Gruptaki oynanan diğer maçlarda Norveç, deplasmanda Letonya'yı 2-0 yenerken; Hollanda, sahasında Karadağ'ı 4-0'la geçti. İşte G Grubu'nda güncel puan durumu ve Ay-Yıldızlıların kalan maçları...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Victoria Stadyumu'nda konuk olduğu Cebelitarık'ı 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Gruptaki diğer maçta Norveç, Letonya'yı 2-0'lık skorla geçerken; Hollanda, Karadağ'ı 4-0 mağlup etti.

G Grubu'ndaki güncel puan durumu şu şekilde:

1- TÜRKİYE: 11 PUAN
2- HOLLANDA: 10 PUAN
3- NORVEÇ: 10 PUAN
4- KARADAĞ: 7 PUAN
5- LETONYA: 4 PUAN
6-CEBELİTARIK: 0 PUAN

MİLLİLERİN KALAN MAÇLARI HANGİLERİ?

A Milli Takım'ımızın grupta kalan maçları ise şu şekilde:

Hollanda (D)
Norveç
Letonya (D)
Cebelitarık
Karadağ (D)

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