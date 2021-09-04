Türkiye Cebelitarık karşısında hata yapmadı! İşte G Grubu'ndaki puan durumu

2022 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Takım'ımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçında Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz 54. dakikada Halil Dervişoğlu'nun, 65. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ve 83. dakikada Kenan Karaman'ın attığı gollerle maçı 3-0 kazanarak, puanını 11'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...