Cebelitarık 0-3 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)
2022 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Takım'ımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçında Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz 54. dakikada Halil Dervişoğlu'nun, 65. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ve 83. dakikada Kenan Karaman'ın attığı gollerle maçı 3-0 kazanarak, puanını 11'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...
EURO 2020'de beklenen başarıyı gösteremeyen A Milli Takım'da, gözler 2022 Dünya Kupası'na çevrildi. Millilerimiz turnuvaya katılmak için Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadelesini sürdürüyor. G grubunda boy gösteren Milli Takım, gruptaki 5. maçında Cebelitarık'a konuk oldu. Milliler 0 puanla grup sonuncusu olan Cebelitarık'ı, 54. dakikada Halil Dervişoğlu'nun, 65. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ve 83. dakikada Kenan Karaman'ın attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından A Milli Takım'ımız 10 puanı bulunan Hollanda ve Norveç'in önünde 11 puanla liderliğini sürdürdü.
3 DEĞİŞİKLİK GOLLERİ GETİRDİ
Teknik direktör Şenol Güneş'in 2. yarıda oyuna aldığı Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman ve Hakan Çalhanoğlu birer gol atarak galibiyeti getirdi.
SIRADAKİ RAKİP HOLLANDA!
A Milli Takım'ımız gruptaki 6. maçında, 7 Eylül Salı günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Hollanda karşısındaki gruptaki ilk maçımızı 4-2 kazanmıştık.
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