Türkiye 2-2 Karadağ (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A Milli Takım sonunu getiremedi!

A Milli Futbol Takımı'mız 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ'ı konuk etti. Mücadele 2-2 eşitlikle bitti ve puanlar paylaşıldı.

A Milli Takım'ın gollerini 9. dakikada Cengiz Ünder ve 30. dakikada Yusuf Yazıcı attı. Karadağ'ın golleri ise 40. dakikada Adam Marusic ve 90+7. dakikada Radunovic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte A Milli Takımı'mız 4 maç sonunda namağlup serisini sürdürdü ve 8 puana yükseldi. Karadağ ise 7 puana ulaştı.

KALE ALTAY BAYINDIR'A EMANET

Şenol Güneş, Karadağ karşısında kaleci tercihini Altay Bayındır'dan yana kullandı. 27 Mayıs 2021 tarihinde Azerbaycan'a karşı oynanan hazırlık maçında A milli formayı ilk kez giyen Altay Bayındır, EURO 2020'de oynanan üç karşılaşmada ise forma şansı bulamamıştı.

MERT MÜLDÜR SOL BEK

Şenol Güneş, sol bek tercihini ise Mert Müldür'den yana yaptı. Aday kadroda sol bek orjinli tek oyuncu olan Umut Meraş'ın sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılmasının ardından tecrübeli teknik adam bu bölgede Mert Müldür'e şans verdi. 22 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım'ın EURO 2020'de oynadığı son maç olan İsviçre karşılaşmasında da karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

2 OYUNCU BU SEZON İLK KEZ BİR RESMİ MAÇA ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçı ilk 11'de yer alan 2 oyuncu, bu sezon ilk defa bir resmi maça çıktı. Şenol Güneş'in sol bekte forma verdiği Mert Müldür ile savunmanın önünde şans verdiği Okay Yokuşlu, bu sezon ilk defa resmi bir maçta sahaya çıktı. Mert Müldür, Sassuolo'da; Okay Yokuşlu ise Celta Vigo'da bu sezon forma giyemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 9. dakikada milli takım öne geçti. Kenan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cengiz, Karadağ ceza sahasına doğru ilerledi. Cengiz, ceza yayı önünde açısını düzeltip şutunu çekti. Savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazandı ve ağlarla buluştu: 1-0

16. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza sahasındaki Kaan Ayhan'ın önünde kaldı. Kaan'ın sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

26. dakikada millilerin sağ kanattan gelişen atağında, Cengiz Ünder altıpas üzerindeki Burak Yılmaz'a yerden pasını gönderdi. Burak'ın müsait pozisyonda gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL! 30. dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Kenan Karaman, ceza sahasına hareketlenen Zeki'ye pasını attı, Zeki de bekletmeden dip çizgiye hareketlenen Cengiz'e pasını bıraktı. Cengiz'in altıpas önüne çevirdiği topa Yusuf ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

GOL! 40. dakikada Karadağ farkı 1'e indirdi. Kosovic'in savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Marusic, ceza sahasında topu kontrol eder etmez yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

Müsabakanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

77. dakikada milli takım, Karadağ kalesini cepheden gören noktadan serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Mijatovic'in kucağında kaldı.

90+3. dakikada milli takımın hızlı gelişen atağında, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu topla buluştu, penaltı noktası önündeki Burak Yılmaz'a pasını attı. Burak'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL! 90+7. dakikada Karadağ beraberliği yakaladı. Karadağ'ın ceza sahasının hemen önünden kazandığı serbest vuruşu kullanan Radunovic, topu ağlara gönderdi: 2-2

Mücadele, 2-2 sona erdi.

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