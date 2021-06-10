Türkiye-İtalya maçı öncesi Ozan Kabak'tan EURO 2020 paylaşımı! "Ve şimdi hazırız"

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde milli takımımızın yıldız stoperi Ozan Kabak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Şimdi hazırız" notunu düştü. | Son dakika Milli Takım haberleri

EURO 2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Ozan Kabak'tan flaş bir paylaşım geldi.

Milli stoper, turnuva öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden bir araya gelerek Avrupa Şampiyonası'nın en genç takımını oluşturduk. Sizden aldığımız destekle güçlendik. Ve şimdi Euro2020'yi en güzel anılarla hatırlatmak için hazırız.

DİĞER

MİLLİ TAKIM HABERLERİ