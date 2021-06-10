10 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Türkiye-İtalya maçı öncesi Ozan Kabak'tan EURO 2020 paylaşımı! "Ve şimdi hazırız"

Ozan Kabak'tan EURO 2020 paylaşımı! Ve şimdi hazırız
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.06.2021

2020 () için hazırlıklarını sürdüren , açılış maçında ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde milli takımımızın yıldız stoperi Ozan Kabak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Şimdi hazırız" notunu düştü. | Son dakika Milli Takım haberleri

'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü ile karşılaşacak olan 'da Ozan Kabak'tan flaş bir paylaşım geldi.

Milli stoper, turnuva öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden bir araya gelerek 'nın en genç takımını oluşturduk. Sizden aldığımız destekle güçlendik. Ve şimdi Euro2020'yi en güzel anılarla hatırlatmak için hazırız.

Roberto Mancini Türkiye 11'ini belirledi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Burak Yılmaz için özel hazırlanıyorlar "Burak Yılmaz için özel hazırlanıyorlar"
Türkiye - İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Yufkacı dükkanından Juventus'a uzanan bir öykü: Merih Demiral Yufkacı dükkanından Juventus'a uzanan bir öykü: Merih Demiral
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör