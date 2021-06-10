10 Haziran 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Türkiye-İtalya maçı öncesi Ozan Kabak'tan EURO 2020 paylaşımı! "Ve şimdi hazırız"
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde milli takımımızın yıldız stoperi Ozan Kabak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Şimdi hazırız" notunu düştü. | Son dakika Milli Takım haberleri
EURO 2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da Ozan Kabak'tan flaş bir paylaşım geldi.
Milli stoper, turnuva öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Dünyanın ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden bir araya gelerek Avrupa Şampiyonası'nın en genç takımını oluşturduk. Sizden aldığımız destekle güçlendik. Ve şimdi Euro2020'yi en güzel anılarla hatırlatmak için hazırız.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig