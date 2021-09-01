01 Eylül 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ maçında milliler gol sevincini Şenol Güneş ile paylaştı!

Milliler gol sevincini Şenol Güneş ile paylaştı!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.09.2021

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Karadağ ile karşılaştı. Milliler, rakibi karşısında Cengiz Ünder’in attığı golle 1-0 öne geçti. Futbolcular, golden sonra sevinçlerini teknik direktör Şenol Güneş ile paylaştı. | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda karşı karşıya geldiği Karadağ karşısında Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Milliler, gol sevincini Teknik Direktör Şenol Güneş'in yanına giderek kutladı.


2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta Karadağ ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlılar, 9. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından attığı güzel golle 1-0 öne geçti.

Kırmızı-beyazlılar, gol sevincini ise Teknik Direktör Şenol Güneş'le paylaştı. Milli oyuncular, golden sonra hep birlikte Güneş'in yanına gelerek birbirlerine sarıldılar ve gol sevinçlerini böyle yaşadılar.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Türkiye-Karadağ | CANLI Türkiye-Karadağ | CANLI
Cengiz Ünder’den jeneriklik gol! İşte o pozisyon Cengiz Ünder'den jeneriklik gol! İşte o pozisyon
Şenol Güneş: Katar’da olmak istiyoruz Şenol Güneş: Katar'da olmak istiyoruz
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör