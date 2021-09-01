02 Eylül 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ karşısında sonunu getiremedi! İşte G Grubu'ndaki puan durumu

4. Maçlar tamamlandı! İşte gruptaki puan durumu
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G grubunda A Milli Futbol Takımı'mız, 4. karşılaşmasında Karadağ ile kozlarını paylaştı. İlk 3 maçında 7 puan toplayan ve liderlik koltuğunda oturan Türkiye, Karadağ karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Milliler, Norveç Hollanda mücadelesinin de beraberlikle sona ermesiyle birlikte liderliğini sürdürdü. İşte 4. maçlar sonunda grupta oluşan puan durumu... | Son dakika spor haberleri

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, gruptaki 4. maçında Karadağ'ı konuk etti. Maç öncesi 7 puanla lider konumda bulunan Milliler, Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmada son saniyede gelen gole engel olamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Gruptaki diğer maçlarda ise Norveç, sahasında Hollanda ile 1-1 berabere kalırken; Letonya, konuk ettiği Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti.

İşte G Grubu'ndaki güncel puan durumu:

1- TÜRKİYE: 8
2- HOLLANDA: 7
3- KARADAĞ: 7
4- NORVEÇ: 7
5- LETONYA: 4
6- CEBELİTARIK: 0

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