02 Eylül 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
1- TÜRKİYE: 8
Son dakika spor haberi: Türkiye Karadağ karşısında sonunu getiremedi! İşte G Grubu'ndaki puan durumu
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G grubunda A Milli Futbol Takımı'mız, 4. karşılaşmasında Karadağ ile kozlarını paylaştı. İlk 3 maçında 7 puan toplayan ve liderlik koltuğunda oturan Türkiye, Karadağ karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Milliler, Norveç Hollanda mücadelesinin de beraberlikle sona ermesiyle birlikte liderliğini sürdürdü. İşte 4. maçlar sonunda grupta oluşan puan durumu... | Son dakika spor haberleri
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, gruptaki 4. maçında Karadağ'ı konuk etti. Maç öncesi 7 puanla lider konumda bulunan Milliler, Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmada son saniyede gelen gole engel olamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Gruptaki diğer maçlarda ise Norveç, sahasında Hollanda ile 1-1 berabere kalırken; Letonya, konuk ettiği Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti.
İşte G Grubu'ndaki güncel puan durumu:
1- TÜRKİYE: 8
2- HOLLANDA: 7
3- KARADAĞ: 7
4- NORVEÇ: 7
5- LETONYA: 4
6- CEBELİTARIK: 0
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası