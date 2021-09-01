01 Eylül 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Cengiz Ünder'den Türkiye - Karadağ maçında jeneriklik gol!

Cengiz Ünder’den jeneriklik gol! İşte o pozisyon
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Son dakika spor haberleri: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ'ı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda yıldız futbolcu Cengiz Ünder, attığı müthiş golle ay-yıldızlıları öne geçirdi. İşte o anlar...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki 4. maçında Karadağ'ı konuk etti.

Beşiktaş Park'ta oynanan maça hızlı başlayan milliler, karşılaşmanın 9. dakikasında Cengiz Ünder ile golü buldu. Sağ kanatta buluştuğu topla yaptığı dribbling sonrası ceza sahasına girmeden şutunu çeken yıldız futbolcu, topu ağlarla buluşturdu.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)

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