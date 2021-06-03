Türkiye 2-0 Moldova (MAÇ SONUCU-ÖZET)
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında A Milli Takımı'mız, Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Türkiye'nin, Moldova karşısında gollerini Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder kaydetti.
Millilerimizin gollerini; 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Yusuf Yazıcı'nın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, sol ayağıyla şutunu çekti. Top, kaleci Celeadnic'ten döndü.
29. dakikada ay-yıldızlı ekip rakip yarı sahanın ortalarından serbest vuruş kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa uygun pozisyonda Merih Demiral kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Aynı dakikada Moldova'nın sağ kanattan gelişen atağında, Antoniuc ortasını yaptı, Damaşçan kafayı vurdu, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
34. dakikada milli takım önemli bir fırsattan yararlanamadı. Yusuf Yazıcı'nın Moldova ceza sahası yan çizgisi dibinden kullandığı serbest atışta ön direğe doğru hareketlenen Zeki Çelik topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak ters direk dibinden auta gitti.
36. dakikada Moldova'nın gelişen atağında, Damaşcan'ın pasıyla Türkiye kalesini cepheden gören pozisyonda topla buluşan Platica, sert bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
58'inci dakikada Milliler öne geçti. Kısa paslarla rakip sahada boşluk arayan Milli takımda, Okay Yokuşlu pasını Hakan Çalhanoğlu'na verdi. Hakan'ın topuk pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
60'ıncı dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı'nın yerden sert ortasında, altıpas üstünde Kenan Karaman ayak koydu. Ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
77'nci dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Uğurcan Çakır'ın kullandığı uzun aut atışında savunma arkasına sarkan Cengiz Ünder, sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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