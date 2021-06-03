03 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Türkiye 2-0 Moldova (MAÇ SONUCU-ÖZET)

EURO 2020 provası galibiyetle tamamlandı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

hazırlıkları kapsamında A Milli Takımı'mız, 'yı 2-0 mağlup etti. 'nin, Moldova karşısında gollerini ve kaydetti.

hazırlıklarına devam eden , ve Gine ile hazırlık maçlarında karşılamıştı. Azerbaycan'ı 2-1'le geçen ve Gine ile de 0-0 berabere kalan ay-yıldızlılar, 'yla özel maçta kozlarını paylaştı. A Milli Takımı'mız, Moldova'yı 2-0 mağlup etti.

Millilerimizin gollerini; 58. dakikada ve 77. dakikada kaydetti.


MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. 'nın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, sol ayağıyla şutunu çekti. Top, kaleci Celeadnic'ten döndü.

29. dakikada ay-yıldızlı ekip rakip yarı sahanın ortalarından serbest vuruş kazandı. 'nun ceza sahasına gönderdiği topa uygun pozisyonda kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Aynı dakikada Moldova'nın sağ kanattan gelişen atağında, Antoniuc ortasını yaptı, Damaşçan kafayı vurdu, kaleci topu kornere çeldi.

34. dakikada milli takım önemli bir fırsattan yararlanamadı. Yusuf Yazıcı'nın Moldova ceza sahası yan çizgisi dibinden kullandığı serbest atışta ön direğe doğru hareketlenen topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak ters direk dibinden auta gitti.

36. dakikada Moldova'nın gelişen atağında, Damaşcan'ın pasıyla kalesini cepheden gören pozisyonda topla buluşan Platica, sert bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

58'inci dakikada Milliler öne geçti. Kısa paslarla rakip sahada boşluk arayan Milli takımda, Okay Yokuşlu pasını Hakan Çalhanoğlu'na verdi. Hakan'ın topuk pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

60'ıncı dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı'nın yerden sert ortasında, altıpas üstünde Kenan Karaman ayak koydu. Ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

77'nci dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Uğurcan Çakır'ın kullandığı uzun aut atışında savunma arkasına sarkan Cengiz Ünder, sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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