03 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Türkiye-Moldova maçının ardından Roberto Bordin: Türkiye güçlü bir takım

Roberto Bordin: Türkiye güçlü bir takım
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Son dakika spor haberleri: öncesi son hazırlık maçında 'mız, 'yı 2-0 mağlup etti. Moldova Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu. Bordin, "İyi bir mücadele ortaya koyduk. gibi güçlü bir rakibe karşı özellikle ilk yarıda iyi mücadele ettik." dedi.

Teknik Direktörü , 'ımızla oynadıkları ve 2-0 mağlup oldukları hazırlık mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı basın mensuplarına değerlendiren Bordin maçta iyi oynadıklarını ancak A Milli Takım'ımızın güçlü bir rakip olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

"İyi bir mücadele ortaya koyduk. gibi güçlü bir rakibe karşı özellikle ilk yarıda iyi mücadele ettik. Sonrasında ikinci yarıda yediğimiz gollerle kaybettik. bütün oyuncularını turnuva öncesinde denemek istedi ve değişiklikler yaptı. Türkiye güçlü ve tehlikeli bir takım. Kendi takımımı tebrik ederim, savunmada iyi durduk. Ancak sonrasında yediğimiz gollerle kaybettik."

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