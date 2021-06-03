Türkiye-Moldova maçının ardından Roberto Bordin: Türkiye güçlü bir takım
Son dakika spor haberleri: EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında A Milli Takımı'mız, Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Moldova Teknik Direktörü Roberto Bordin açıklamalarda bulundu. Bordin, "İyi bir mücadele ortaya koyduk. Türkiye gibi güçlü bir rakibe karşı özellikle ilk yarıda iyi mücadele ettik." dedi.
Moldova Teknik Direktörü Roberto Bordin, A Milli Takım'ımızla oynadıkları ve 2-0 mağlup oldukları hazırlık mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı basın mensuplarına değerlendiren Bordin maçta iyi oynadıklarını ancak A Milli Takım'ımızın güçlü bir rakip olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:
"İyi bir mücadele ortaya koyduk. Türkiye gibi güçlü bir rakibe karşı özellikle ilk yarıda iyi mücadele ettik. Sonrasında ikinci yarıda yediğimiz gollerle kaybettik. Şenol Güneş bütün oyuncularını turnuva öncesinde denemek istedi ve değişiklikler yaptı. Türkiye güçlü ve tehlikeli bir takım. Kendi takımımı tebrik ederim, savunmada iyi durduk. Ancak sonrasında yediğimiz gollerle kaybettik."
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