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Türkiye-Moldova maçının ardından Altay Bayındır: Oynamadığımız zaman ter sileriz

EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında A Milli Takımı'mız, Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Türkiye-Moldova maçının ardından Altay Bayındır açıklamalarda bulundu. Bayındır, "Kim oynarsa oynasın, önemli olan milli takımın başarısıdır. Oynamadığımız zaman ter sileriz, oynadığımız zaman terimizin silinmesini bekleriz." ifadelerinde bulundu.
03.06.2021
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