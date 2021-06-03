03 Haziran 2021, Perşembe
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Türkiye-Moldova maçının ardından Altay Bayındır: Oynamadığımız zaman ter sileriz
EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında A Milli Takımı'mız, Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Türkiye-Moldova maçının ardından Altay Bayındır açıklamalarda bulundu. Bayındır, "Kim oynarsa oynasın, önemli olan milli takımın başarısıdır. Oynamadığımız zaman ter sileriz, oynadığımız zaman terimizin silinmesini bekleriz." ifadelerinde bulundu.
03.06.2021
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