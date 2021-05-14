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MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş'ten Salih Uçan ve Berat Özdemir sözleri! EURO 2020...

Şenol Güneş'ten Salih Uçan ve Berat Özdemir sözleri!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 Giriş Tarihi: 14.05.2021

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 geniş aday kadrosunu açıkladı. Deneyimli teknik adam kadroda yer almayan oyuncularla ilgili konuşurken, sebebini de açıkladı.

, bu sezon Alanyaspor ile gösterdiği performansla dikkat çekerken; A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş orta saha oyuncusunu neden kadroya almadığını açıkladı. Güneş, "Salih Uçan sakat. Bunu biliyorsunuz. Bizim düşündüğümüz çok isim var. Bütün oyunculara kapımız açık. Alındığı zaman kızan olur, sevinen olur. Biz onlara bakmayız. İnandığımız, bildiğimiz yolda gidiyoruz" dedi.

Diğer oyuncularla ilgili olarak da Güneş şöyle konuştu, "Trabzonspor'da Berat var. O da 4 maçtır oynamıyor. Gençlerbirliği'nden beri takip ediyorum. Unutulmuş bir şey değil. Mesela Burak olmasaydı Adem de olurdu, Muhammet Demir de olurdu. Biz hepsine açığız. Unuttuğumuz olursa bize hatırlatsınlar. Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'daki son dönemdeki başarısıyla kadroya dahil ettik, geniş kadroya aldık göreceğiz. Kerem Aktürkoğlu'nu da hem kanat hem forvet olarak düşünüyoruz.

Abdülkadir Ömür uzun süredir sakattı oynamıyordu henüz temposunu bulamadı. Altay Bayındır da sakatlandı. Oyuncuların gelişimine göre kadroda tutabilir ya da yeni isimlere yer verebiliriz. Ben Bursaspor'da gol kralı olan Okan Yılmaz'ı iki sene kadroya almadım. Bizim ekibimiz var, biz de arayıp tarıyoruz."

Bu gelişme sonrası Salih Uçan'dan da bir açıklama geldi:

Uçan açıklamasında, "Milli takım formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur. Teknik ekibin kararına saygı duyuyorum; ancak büyük de bir hayal kırıklığı yaşıyorum. 2 senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım. Antrenmanlarıma kaldığı yerden devam ediyorum. Zoru severim, pes etmek yok, mücadeleye devam. Tüm teknik ekibe ve arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum." dedi.

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