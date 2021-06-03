03 Haziran 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'dan şık asist! Burak Yılmaz affetmedi | Türkiye-Moldova maçı

Hakan Çalhanoğlu'dan şık asist! Burak Yılmaz affetmedi
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

Son dakika spor haberleri: öncesi son hazırlık maçında ile karşılaşan 'mızda 'nun 'a yaptığı asist göz doldurdu. İşte o pozisyon...

() öncesi son hazırlık maçında 'mız, ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadelede ilk gol 57. dakikada geldi. 'nın şık topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan , topu ağlara göndererek Ay-Yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

35 yaşındaki golcü, milli takım formasıyla çıktığı 67. maçta 29. golünü attı.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır)

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