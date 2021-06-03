03 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Hakan Çalhanoğlu'dan şık asist! Burak Yılmaz affetmedi | Türkiye-Moldova maçı
Son dakika spor haberleri: EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'mızda Hakan Çalhanoğlu'nun Burak Yılmaz'a yaptığı asist göz doldurdu. İşte o pozisyon...
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi son hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Moldova ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadelede ilk gol 57. dakikada geldi. Hakan Çalhanoğlu'nın şık topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, topu ağlara göndererek Ay-Yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.
35 yaşındaki golcü, milli takım formasıyla çıktığı 67. maçta 29. golünü attı.
İşte o pozisyon:
(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır)
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