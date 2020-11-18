Macaristan 2-0 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | UEFA Uluslar Ligi
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız grubun 6. ve son maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-0 yenik ayrılan Ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Rusya'yı da yenmesiyle birlikte grupta sonuncu oldu ve C Ligi'ne düştü. İşte detaylar... | Son dakika Milli Takım haberleri
UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mız Macaristan'da deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0 kazandı.
Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada David Siger ve 90+5'te Varga kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Macaristan 11 puana yükseldi ve 3. Grubu lider tamamladı. 6 puanda kalan millilerimiz, Sırbistan'ın Rusya'yı yenmesiyle birlikte ikili averajdan dolayı sonuncu oldu ve C Ligi'ne düştü.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada ay-yıldızlı ekip serbest vuruş kazandı. Macaristan kalesini cepheden gören pozisyonda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda, kaleci Dibusz iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
9. dakikada Macaristan'ın gelişen atağında Kalmar, kaleye yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top üstten auta gitti.
28. dakikada Mahmut Tekdemir'in sağdan kullandığı taç atışı sonrası ceza sahası içinde topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun savunmaya rağmen vuruşunda, kaleci Dibusz yerden uzak köşeye giden meşin yuvarlağa uzanarak sahip oldu.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
54. dakikada Caner'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk'in şutunda top savunmadan oyun alanına döndü.
57. dakikada Nikolic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Varga'nın yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Siger meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0
90+5. dakikada savunmadan dönen topla buluşan Varga'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
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