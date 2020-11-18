18 Kasım 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş açıkladı! Burak Yılmaz neden A Milli Takım kadrosunda yer almadı?

Maç kadrosunda neden yer almadı? Güneş açıkladı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 Giriş Tarihi: 18.11.2020

A Milli Futbol Takımı'mız Uluslar B Ligi son maçına deplasmanında çıktı. Ay-yıldızlılarda teknik direktör karşılaşma öncesi 'ı 21 kişilik maç kadrosuna almadı. Güneş, tecrübeli forvetin neden maç kadrosunda olmadığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

A Teknik Direktörü , Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında ile oynayacakları karşılaşmanın öncesinde açıklamalarda bulundu.

'ın neden 21 kişilik kadroda olmadığına değinen Güneş, "Burak Yılmaz gelmeden 1 gün önce gece hastalandı. Hastaneye gitti. Halsiz ve 2 gündür etkilendi. Oynama şansı olmadığı için kadroya almadık." dedi.

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