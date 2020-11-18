Şenol Güneş açıkladı! Burak Yılmaz neden A Milli Takım kadrosunda yer almadı?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım'ımız, Macaristan karşısında son maçına çıkıyor. Macaristan ve Rusya'nın 8 puanı bulunan grupta Türkiye 6 puanda bulunuyor. Eğer millilerimiz maçı kazanır ve Rusya da Sırbistan'a puan kaybederse grubu lider olarak bitirecek. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI anlatımı aspor.com.tr'de... | Son dakika Milli Takım haberleri