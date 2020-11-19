Liderlik beklerken şok olduk! İşte 3. Grup'ta son puan durumu

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, son maçında deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu. Grubun diğer karşılaşmasında ise Sırbistan evinde Rusya'yı 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Macaristan grubu lider tamamlarken, Sırbistan Rusya'yı yenmesiyle birlikte ikili averajda önümüze geçti ve 3. sırada yer aldı. 6 puanda kalan Ay-yıldızlılar ise C Ligi'ne düştü. İşte detaylar... | Son dakika Milli Takım haberleri

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta A Milli Takım'ımız son hafta maçında Macaristan deplasmanına konuk olurken liderlik umuduyla çıktığımız mücadeleden 2-0 yenik ayrıldık ve grubu son sırada tamamlayarak Uluslar C Ligi'ne düştük.. Gruptaki diğer maçta ise Sırbistan sahasında Rusya'yı 5-0 mağlup ederken Macaristan grubu lider tamamladı. İşte A Milli Takım'ın grubunda son puan durumu...



MAÇ SONUCU



MACARİSTAN 2-0 TÜRKİYE

SIRBİSTAN 5-0 RUSYA



PUAN DURUMU



Macaristan - 11 puan

Rusya - 8 puan

Sırbistan - 6 puan

TÜRKİYE - 6 puan

KÜME DÜŞTÜK!

A Milli Takım'ımız bu sonucun ardından grubu son sırada tamamladı. Sırbistan'ın da Rusya'yı yenmesiyle ikili averajda Sırbistan'ın gerisinde olduğumuzdan C Ligi'ne düştük.

2 TAKIM PLAY-OFF OYNAYACAK

2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan 2 takım play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

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