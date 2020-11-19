19 Kasım 2020, Perşembe
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Millilerimiz bu pozisyonda penaltı beklese de Slovak hakem Ivan Kruzliak devam kararı verdi.
İşte penaltı beklediğimiz pozisyon!
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup mücadelesinde A Milli Takımımız, Macaristan'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 72. dakikasında ise çok tartışılan bir penaltı pozisyonu yaşandı. İşte detaylar...
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Macaristan'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 73. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu kaleci zorlukla çıkardı. Macaristan savunmasının uzaklaştıramadığı topa Yusuf Yazıcı'nın çektiği şut bu kez Macar oyuncunun eline çarptı.
Millilerimiz bu pozisyonda penaltı beklese de Slovak hakem Ivan Kruzliak devam kararı verdi.
İŞTE O POZİSYON
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