A Milli Futbol Takımımız, Rusya ve Macaristan ile oynanacak Uluslar Ligi maçları öncesi İstanbul’da Hırvatistan’ı ağırlayacak. 20.45’teki mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

2020'de çıktığı maçlarda galibiyeti bulunmayan A Milli Futbol Takımı, zorlu bir sınav daha veriyor. Türkiye, bugün 20.45'te özel maçta Hırvatistan'ı konuk ediyor. İstanbul'daki Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Slavko Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak.



5 MAÇTIR KAZANAMIYORUZ



Corona virüsü salgını nedeniyle 2020 yılında ilk maçını 3 Eylül'de Macaristan'a karşı oynayan Türkiye sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Uluslar Ligi'ndeki diğer karşılaşmalarda ise Sırbistan'la iki kez (0-0, 2-2) ve Rusya ile (1-1) berabere kalmıştı. Geçen ay Almanya ile yapılan hazırlık maçı da 3-3'lük eşitlikle sonuçlanmıştı. Son 5 maçını kazanamayan A Milli Takım yılın ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Milliler Uluslar Ligi'nde ise 15 Kasım'da Rusya'yla 18 Kasım'da Macaristan'la karşılaşacak.



10. KEZ RAKİBİZ



A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaşacağı Hırvatistan ile 10. kez karşılaşacak. Türkiye, 7'si resmi, 2'si özel geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Türkiye 10 gol yerken, 6 kez fileleri sarstı.



TÜRKİYE'NİN 11'İ



Uğurcan, Caner, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım, Dorukhan, Okay, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz, Cenk Tosun.

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