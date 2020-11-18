A Milli Takım liderlik aşkına! İşte Türkiye - Macaristan maçının muhtemel 11'leri
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Milli takım, mücadeleden galip ayrılır ve Rusya, Sırbistan karşısında puan kaybederse grubu lider bitirerek A Ligi'ne yükselecek. İşte Türkiye - Macaristan maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımımız final maçına çıkıyor. Grupta ilk galibiyetini 3-2'yle Rusya karşısında alan 'Bizim Çocuklar' bugün 22.45'te Macaristan deplasmanında olacak. Gruptaki ilk maçta rakibine 1-0'la boyun eğen ve tek yenilgisini Macarlar'dan alan ay-yıldızlılar, diğer üç karşılaşmadan ise beraberlikle ayrılmıştı. Türkiye, bugün rakibini mağlup eder ve diğer maçta lider Rusya, Sırbistan'a puan kaybederse grubunu zirvede tamamlayacağız.
DÜŞME İHTİMALİ DE BULUNUYOR
Ay-yıldızlılar, bugün rakibine mağlup olur ve Sırbistan, Rusya'yı evinde mağlup ederse son sıraya düşebilir. Türkiye, Sırbistan ile yaptığı maçlardan 0-0 ve 2-2'lik beraberlikle ayrıldığı için puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacak. Uluslar Ligi turnuvasında grubunu zirvede tamamlayan takım bir üst lige yükselirken, son sırada tamamlayan ekip ise bir alt lige düşüyor. A Milli Takım maçtan 1 puanla ayrılması halinde ise B Ligi'nde kalacak. Zorlu müsabakayı Slovakyalı hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
MACARİSTAN İLE 14. RANDEVU
Türkiye, Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 7'si resmi 6'sı özel maçta ay-yıldızlılar 4 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi. Resmi maçlarda rakibine 4-2'lik üstünlük kuran milliler en farklı galibiyetini 3-0'la 2008'de, en farklı yenilgisini 6-0'la 1984'te aldı.
EFECAN DA ÇIKTI
A Milli Takım'da zorlu Macaristan maçı öncesi eksiklerin çokluğu göze çarpıyor. Ay-yıldızlılarda son olarak Efecan Karaca sakatlığı nedeniyle milli takım kafilesinden ayrıldı. Rusya maçından sonra Zeki Çelik ile Çağlar Söyüncü sakatlığı, Cengiz Ünder cezaya düştüğü için ayrılmıştı. Enes Ünal da izin alıp gitti.
BURAK YILMAZ GERİ DÖNÜYOR
Kart cezası nedeniyle Rusya maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, Macaristan karşısında oynayabilecek. 35 yaşındaki futbolcunun kampa katıldığında hafif bir sakatlığı vardı ancak bunu da atlattı.
2020'DE 8. MAÇ
Türkiye, 2020 yılındaki 8. maçını deplasmanda Macaristan'a karşı oynayacak. Ay-yıldızlılar 5'i resmi, 2'si de özel maç olmak üzere oynadığı mücadelelerde 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Milliler bu karşılaşmalarda 12 kez fileleris sarsarken, 12 gol yedi.
586. SINAVIMIZ
A Milli Futbol Takımımız, tarihindeki 586. maçına çıkacak. Milliler, 312'si resmi, 273'ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 222 galibiyet, 223 mağlubiyet gördü. 140 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 775 gol atarken, kalesinde 835 gol gördü.
TÜRKİYE - MACARİSTAN MUHTEMEL 11'LER
Macaristan: Dibusz, Kecskes, Lang, Botka, Bese, Nagy, Nego, Holender, Kalmar, Schafer, Nikolics
Türkiye: Mert, Kaan, Merih, Ozan Kabak, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Deniz, Kenan, Burak
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