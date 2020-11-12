Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler
A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçlar öncesi Vodafone Park'ta Hırvatistan'ı ağırladı. Mücadele 3-3 eşitlikle sona ererken karşılaşmanın en çok konuşulan ismi Domagoj Vida oldu. İlk yarı sonunda oyundan alınan ve karşılaşmanın ardından corona virüsü testi pozitif çıktığı açıklanan Hırvat futbolcunun temas ettiği isimler ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika haberleri
Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Hırvat futbolcu Domagoj Vida, Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısının ardından oyundan alındı.
HIRVATİSTAN FEDERASYONU AÇIKLADI
Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından bazı futbolcuların corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada corona virüsü tespit edilen futbolcunun Domagoj Vida olduğu ifade edildi.
'VİDA'NIN SONUCUNU MAÇ ESNASINDA ÖĞRENDİK'
Duyuruda "Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında Domagoj Vida'nın Covid-19 testinin pozitifi çıktığını öğrenmemiz üzerine Vida'yı oyundan aldık." ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz gün 3 futbolcu ve 1 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş'ta Vida bu isimler arasında değildi. Hırvatistan'ın Türkiye maçı kadrosuna testler yapılırken ilk sonuçlar negatif geldi ve Vida kadroya alındı.
VİDA VİRÜSLÜ, OYUNDAN ÇIKARIN!
Ancak dün maç sabahı Hırvatların oynayacağı İsveç maçı öncesi de yeni testler yapıldı. Bu sonuçlar Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında stada ulaştı. Vida'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı Hırvatistan teknik heyetine iletildi.
APAR TOPAR OYUNDAN ALINDI
Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, oyuncusunu apar topar oyundan aldı ve Domagoj Vida izole edildi. Vida'nın birkaç gün İstanbul'da kalacağı ve kendisini izole edeceğinin yazıldığı açıklamada diğer takım oyuncularının İsveç maçı için Stockholm'e gidişinde bir sorun bulunmadığı aktarıldı.
KAÇAMAK CEVAP VERDİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Dalic, maçın ardından Vida'nın neden oyundan çıktığına dair soruları "Vida bir süre oynadı ve daha sonra değişmesi gerekiyordu." şeklinde kaçamak bir cevap verdi fakat işin aslı maç biter bitmez ortaya çıktı
TÜRK FUTBOLCULARLA VE ŞENOL GÜNEŞ'LE TEMAS
Hırvatistan Federasyonu büyük bir skandala imza atarken bizim açımızdan da işin korkutucu yanı ortaya çıktı. Domagoj Vida'nın maçta ve öncesindeki hazırlık aşamasında yakın temasta bulunduğu isimler hemen akıllara geldi.
ESKİ HOCASI GÜNEŞ'E SARILDI
Hırvat futbolcu, başlama düdüğünden hemen önce Şenol Güneş'in yanına gidip eski hocasına sarıldı.
CANER ERKİN'LE KUCAKLAŞMA
Müsabakaya çıkılmadan önce ise Domagoj Vida'nın Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı olan ve şu an Fenerbahçe için mücadele eden Caner Erkin ile sarıldığı, TRT Spor tarafından görüntülendi.
TEMAS ETTİĞİ İSİMLER
Domagoj Vida Şenol Güneş, Caner Erkin, Mert Çetin, Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun'la temas etti. Öte yandan daha önce 3 oyuncusu corona virüsü yakalanan Beşiktaş'ta bu sayı 4'e yükseldi. Siyah beyazlı takımdan konuyla ilgili bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu... (Hürriyet)
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