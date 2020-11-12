Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

CANER ERKİN'LE KUCAKLAŞMA

Müsabakaya çıkılmadan önce ise Domagoj Vida'nın Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı olan ve şu an Fenerbahçe için mücadele eden Caner Erkin ile sarıldığı, TRT Spor tarafından görüntülendi.