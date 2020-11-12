12 Kasım 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçlar öncesi Vodafone Park'ta Hırvatistan'ı ağırladı. Mücadele 3-3 eşitlikle sona ererken karşılaşmanın en çok konuşulan ismi Domagoj Vida oldu. İlk yarı sonunda oyundan alınan ve karşılaşmanın ardından corona virüsü testi pozitif çıktığı açıklanan Hırvat futbolcunun temas ettiği isimler ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 Giriş Tarihi: 12.11.2020

Ülkemizde forması giyen Hırvat futbolcu , ile Hırvatistan arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısının ardından oyundan alındı.

Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

HIRVATİSTAN FEDERASYONU AÇIKLADI

Hırvatistan Federasyonu, maçının ardından bazı futbolcuların corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada corona virüsü tespit edilen futbolcunun olduğu ifade edildi.

Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

'VİDA'NIN SONUCUNU MAÇ ESNASINDA ÖĞRENDİK'

Duyuruda " maçının devre arasında 'nın Covid-19 testinin pozitifi çıktığını öğrenmemiz üzerine Vida'yı oyundan aldık." ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz gün 3 futbolcu ve 1 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan 'ta Vida bu isimler arasında değildi. Hırvatistan'ın maçı kadrosuna testler yapılırken ilk sonuçlar negatif geldi ve Vida kadroya alındı.

Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

VİDA VİRÜSLÜ, OYUNDAN ÇIKARIN!

Ancak dün maç sabahı Hırvatların oynayacağı maçı öncesi de yeni testler yapıldı. Bu sonuçlar maçının devre arasında stada ulaştı. Vida'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı Hırvatistan teknik heyetine iletildi.

Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

APAR TOPAR OYUNDAN ALINDI

Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, oyuncusunu apar topar oyundan aldı ve izole edildi. Vida'nın birkaç gün İstanbul'da kalacağı ve kendisini izole edeceğinin yazıldığı açıklamada diğer takım oyuncularının maçı için Stockholm'e gidişinde bir sorun bulunmadığı aktarıldı.

Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

KAÇAMAK CEVAP VERDİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Dalic, maçın ardından Vida'nın neden oyundan çıktığına dair soruları "Vida bir süre oynadı ve daha sonra değişmesi gerekiyordu." şeklinde kaçamak bir cevap verdi fakat işin aslı maç biter bitmez ortaya çıktı

Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

TÜRK FUTBOLCULARLA VE ŞENOL GÜNEŞ'LE TEMAS

Hırvatistan Federasyonu büyük bir skandala imza atarken bizim açımızdan da işin korkutucu yanı ortaya çıktı. 'nın maçta ve öncesindeki hazırlık aşamasında yakın temasta bulunduğu isimler hemen akıllara geldi.

Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

ESKİ HOCASI GÜNEŞ'E SARILDI

Hırvat futbolcu, başlama düdüğünden hemen önce 'in yanına gidip eski hocasına sarıldı.

Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

CANER ERKİN'LE KUCAKLAŞMA

Müsabakaya çıkılmadan önce ise 'nın 'tan eski takım arkadaşı olan ve şu an Fenerbahçe için mücadele eden ile sarıldığı, Spor tarafından görüntülendi.

Türkiye - Hırvatistan maçında corona virüsü şoku! İşte Domagoj Vida'nın temas ettiği isimler

TEMAS ETTİĞİ İSİMLER

, , , Dorukhan Toköz ve 'la temas etti. Öte yandan daha önce 3 oyuncusu corona virüsü yakalanan 'ta bu sayı 4'e yükseldi. Siyah beyazlı takımdan konuyla ilgili bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu... (Hürriyet)

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