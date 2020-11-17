18 Kasım 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Macaristan maçına hazır

A Milli Takım Macaristan maçına hazır
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 17.11.2020

Uluslar Ligi'ndeki son maçında ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı 'ndaki antrenmanıyla çalışmalarını tamamladı.

A , ile oynanacak olan Uluslar Ligi maçı öncesinde 'nda son antrenmanını yaptı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve düz koşu çalışmalarıyla başladı. Daha sonra oyuncular istasyon çalışmaları gerçekleştirirken antrenmanın basına açık olan bölümü böyle tamamlandı. Çalışmalara Macaristan medyası büyük ilgi gösterirken, basına kapalı olan bölümde ise Milliler taktik antrenmanı yaptı.

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