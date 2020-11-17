A Milli Takım Macaristan maçına hazır

UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçında Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Puşkaş Arena Stadı'ndaki antrenmanıyla çalışmalarını tamamladı.

A Milli Takım, Macaristan ile oynanacak olan UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde Puşkaş Arena Stadı'nda son antrenmanını yaptı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve düz koşu çalışmalarıyla başladı. Daha sonra oyuncular istasyon çalışmaları gerçekleştirirken antrenmanın basına açık olan bölümü böyle tamamlandı. Çalışmalara Macaristan medyası büyük ilgi gösterirken, basına kapalı olan bölümde ise Milliler taktik antrenmanı yaptı.



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