Şenol Güneş: Bu ülke en iyisine layık

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Lider olmak için sahada sonuna kadar mücadele eden bir takım bulunacak. Kazanmak istiyoruz. Türkiye her zaman en iyisine layık” dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan'ı yenmeye geldiklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı liderlik şanslarının sürdüğünü ve kazanmaktan başka bir düşüncelerinin bulunmadığını aktardı. Tecrübeli hoca, "Lider olmak için sahada sonuna kadar mücadele eden bir takım yer alacak. Kazanmak istiyoruz. Macaristan güçlü bir takım. İlk maçta bizi yenmişlerdi. Grupta 8 puan topladılar. Tabii Sırbistan'ın da Rusya'ya çelme takmasını bekleyeceğiz. Türkiye her şeyin en iyisine layık bir ülke" diye konuştu. A Milli Takım ile 70. maçına çıkacak Güneş; 33 galibiyet, 16 yenilgi, 21 beraberlik almıştı. Güneş'le ay-yıldızlılar 106 gol atarken, kalesinde ise 64 gol gördü.

MERT GÜNOK: RÖVANŞI ALACAĞIZ

Zorlu Rusya karşılaşması öncesi teknik direktör Şenol Güneş'le basın toplantısına çıkan Mert Günok, konsantrasyonlarının üst seviyede olduğunu kaydetti. Mert, "İlk maçı kaybetmiştik. Rakibimizi yenmeye geldik. Liderliği istiyoruz" diye konuştu.

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