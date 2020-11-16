16 Kasım 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan-Türkiye maçını Ivan Kruzliak yönetecek

Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu!
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

A , Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçına karşısında çıkacak. Çarşamba günün oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek. | Son dakika Milli Takım haberleri

A 'ın Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Çarşamba günü ile Budapeşte'de oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Puşkaş Arena'da oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

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