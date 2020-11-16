UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan-Türkiye maçını Ivan Kruzliak yönetecek

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçına Macaristan karşısında çıkacak. 18 Kasım Çarşamba günün oynanacak mücadeleyi hakem Ivan Kruzliak yönetecek. | Son dakika Milli Takım haberleri

A Milli Takım'ın Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan ile Budapeşte'de oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Puşkaş Arena'da oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

DİĞER