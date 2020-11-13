Türkiye U21 - Avusturya U21 maç naklen A Spor'da!

Yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas ile yeni bir oluşuma giren Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya ile karşılaşacak.

Ravil Tagir, Yusuf Sarı, Burak Kapacak, Ömer Faruk Beyaz, Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın, Ali Akman...

Türk futbolunun geleceğine damga vuracak futbolcular A Spor'da sahne alacak!

Türkiye U21 - Avusturya U21 karşılaşması 13 Kasım 2020 Cuma saat 20:00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndan canlı yayınla A Spor'da...

DİĞER