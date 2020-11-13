13 Kasım 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

Türkiye U21 - Avusturya U21 maç naklen A Spor'da!

Ümit millilerin Avusturya sınavı A Spor'da!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

'mız 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki 9. maçında ile kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak karşılaşma, A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Yeni teknik direktörü ile yeni bir oluşuma giren , ile karşılaşacak.

Ravil Tagir, Yusuf Sarı, Burak Kapacak, Ömer Faruk Beyaz, Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın, Ali Akman...

Türk futbolunun geleceğine damga vuracak futbolcular A Spor'da sahne alacak!

- Avusturya U21 karşılaşması 13 Kasım 2020 Cuma saat 20:00'de Yeni 'ndan canlı yayınla A Spor'da...

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