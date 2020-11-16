Spor yazarları Türkiye-Rusya maçını yorumladı

TURGAY DEMİR - HELAL SANA POLONYALI

İyi ki maçı bir eyyamcı değil de, HAKEM yönetti. Misal bizim bazı eyyamcılar gibi biri olsaydı, Semenov'a kırmızı vermek yerine Cenk'e faul verirdi. Maçın kaderini o kırmızı değiştirdi. Ondan öncesi sıkıntılıydı. Bugüne kadar Çağlar'sız oynadığımız özel-resmi tüm maçlarda savunmamız alarm verdi! Bizim duvarın çimentosu Çağlar'mış, bunu anladık!