16 Kasım 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Spor yazarları Türkiye-Rusya maçını yorumladı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Ülker Stadı'nda Rusya'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımı'mız, rakibini 3-2 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Millilerimize galibiyeti getiren goller Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun'dan (g) gelirken, spor yazarları Türkiye - Rusya maçıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 09:01
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Spor yazarları Türkiye-Rusya maçını yorumladı

TURGAY DEMİR - HELAL SANA POLONYALI

İyi ki maçı bir eyyamcı değil de, HAKEM yönetti. Misal bizim bazı eyyamcılar gibi biri olsaydı, Semenov'a kırmızı vermek yerine Cenk'e faul verirdi. Maçın kaderini o kırmızı değiştirdi. Ondan öncesi sıkıntılıydı. Bugüne kadar Çağlar'sız oynadığımız özel-resmi tüm maçlarda savunmamız alarm verdi! Bizim duvarın çimentosu Çağlar'mış, bunu anladık!

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Spor yazarları Türkiye-Rusya maçını yorumladı

Rakipler önde basınca kalecimizden başlayarak "Öz güvenli paslaşmalar yapabiliyoruz" görüntüsü vermek isterken aslında bildiğin panikliyoruz. O arada da mutlaka bir gol yiyoruz. Ruslar üç, biz altı oyuncuyla kale önündeydik ve bu şartlarda iki gol yedik. Neredeyse birbirinin kopyasıydı yediğimiz goller. Milli Takım'ın kesinlikle bir gol yeme sorunu var.

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Spor yazarları Türkiye-Rusya maçını yorumladı

66 dakika on kişi oynayan Rusya karşısında çok zor durumlara düştük. Ruslar sadece sayıca eksildiler, oyun olarak hep bizden fazlaydılar! İşin ilgin yanı Şenol hoca yine değişiklik yapmakta ve oyuna müdahale etmeye çekindi. Oysa, Kenan, Ozan, Hakan hepsi yorulmuşlardı... Neyse.. Eski SSCB'nden sayarsak 36 yıl sonra kazandık, keyfini çıkaralım.

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Spor yazarları Türkiye-Rusya maçını yorumladı

EN İYİSİ: Gecenin en iyilerinden olan Cenk, Rus savunmasını hallaç pamuğu gibi atarken, bir kırmızı, bir de penaltı golü üretti.. Çok daha iyi olacağının sinyallerini verdi.

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Spor yazarları Türkiye-Rusya maçını yorumladı

EN ÖNEMLİSİ: Kadro kalitemiz yüksek ama oyun kalitemiz için aynı şeyi söylemek zor!

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