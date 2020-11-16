UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Ülker Stadı'nda Rusya'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımı'mız, rakibini 3-2 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Millilerimize galibiyeti getiren goller Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun'dan (g) gelirken, spor yazarları Türkiye - Rusya maçıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...