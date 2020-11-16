16 Kasım 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da şok gelişme! 4 isim kadroda yer almayacak

Milli takımda şok gelişme! 4 isim kadroya alınmayacak
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 Giriş Tarihi: 16.11.2020

A 'nda , , ve , 'nde oynanacak maçının kadrosunda yer almayacak.

Türkiye A 'nda , , ve 'nün 'a götürülmeyeceği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; " Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım'da deplasmanda Macaristan'la karşılaşacak olan A Millî Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar" denildi.

Ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder'in kart cezası; Zeki Çelik, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü'nün ise sakatlıkları bulunuyor.

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