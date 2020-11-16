16 Kasım 2020, Pazartesi
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü'nün Macaristan'a götürülmeyeceği açıklandı.
A Milli Takım'da şok gelişme! 4 isim kadroda yer almayacak
A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Macaristan maçının kadrosunda yer almayacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü'nün Macaristan'a götürülmeyeceği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında 18 Kasım'da deplasmanda Macaristan'la karşılaşacak olan A Millî Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar" denildi.
Ay-yıldızlılarda Cengiz Ünder'in kart cezası; Zeki Çelik, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü'nün ise sakatlıkları bulunuyor.
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