Ümit Milli Takım'ın Kosova maçı naklen A Spor'da!

Ümit Milli Futbol Takımı'mız, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçında Kosova'yı konuk edecek. 17 Kasım Salı günü 19.00'da oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 10. ve son maçında yarın Kosova ile Samsun'da karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

6 takımın yer aldığı grubun geride kalan 9 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Ümit Milli Futbol Takımı, 10 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Kosova ise 3 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

Grupta iki takım arasında oynanan ilk maçta Kosova, Ümit Milli Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup etmişti.

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