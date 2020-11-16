16 Kasım 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Ümit Milli Takım'ın Kosova maçı naklen A Spor'da!

Ümit Milli Takım'ın Kosova maçı naklen A Spor'da!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.11.2020

'mız, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçında Kosova'yı konuk edecek. 17 Kasım Salı günü 19.00'da oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 10. ve son maçında yarın Kosova ile Samsun'da karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

6 takımın yer aldığı grubun geride kalan 9 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Ümit Milli Futbol Takımı, 10 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Kosova ise 3 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

Grupta iki takım arasında oynanan ilk maçta Kosova, Ümit Milli Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup etmişti.

Halil şov yaptı Ümitler uzatmalarda kazandı! (Golleri izleyin) haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Usta yazardan flaş yorum! Kadro kalitemiz iyi ama... Usta yazardan flaş yorum! "Kadro kalitemiz iyi ama..."
Dünya Kupası elemelerinde muhtemel rakiplerimiz belli oldu! Dünya Kupası elemelerinde muhtemel rakiplerimiz belli oldu!
Şenol Güneş'ten 2. torba yorumu! Şenol Güneş'ten 2. torba yorumu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör