14 Kasım 2020, Cumartesi

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2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye 76-83 Sırbistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Potanın Perileri mağlup oldu
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

FIBA 2021 E Grubu'nda 'Potanın Perileri', 2 kez uzayan maçta 'a 83-76 mağlup oldu. | Son dakika haberleri

Ay-yıldızlı takım, böylece gruptaki 3. maçında ikinci kez mağlup oldu. ise grupta oynadığı 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Müsabakaya iyi başlayan ay-yıldızlılar, Işıl Alben ve Hollinsgworth'un basketleriyle 5. dakikada 11-6 öne geçti. Vasic ve Anderson ile karşılık veren Sırbistan ilk periyodu 18-15 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini ikinci periyodun ilk bölümüne de taşıyan Sırbistan, 16. dakikada skoru 23-29 yaptı. Organize hücumlarla rakibine karşılık veren , Harika Gözde Eldaş'ın 19. dakikada kaydettiği 3 sayılık basketle skoru lehine çevirdi: 32-31. Sırbistan daha sonra Crvendakic ile bulduğu basketlerle soyunma odasına da 38-34 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Tilbe Şenyürek ve Pelin Bilgiç'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle başlayan Türkiye, 24. dakikada 43-41 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam edilen karşılaşmada son çeyreğe 53-53 berabere girildi.

İki takım da son periyodun ilk bölümünde skor üretmekte zorlanırken, Sırbistan 35. dakikayı 59-53 üstün geçti. Çekişmeli geçen karşılaşmada ay-yıldızlılar, bitime bir dakika kala Işıl Alben'in kaydettiği üç sayılık basketle skoru eşitledi: 61-61. Son dakikada takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve normal süresi 63-63 berabere biten maçta uzatmaya gidildi.

Karşılaşmanın ilk uzatmasında A , Tilbe Şenyürek, Derya Bilgiç ve Işıl Alben ile sayı üretirken, Sırbistan da Brooks ve Anderson ile karşılık verdi. İlk uzatmanın 73-73 berabere sona erdiği maçta ikinci uzatmaya geçildi.

İkinci uzatmada hücumda istediğini yapamayan ay-yıldızlılar karşısında Anderson, Vasic ve Crvendakic ile etkili olan Sırbistan salondan 83-76 galip ayrıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da maçı salonda takip etti.

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