Türkiye-Rusya maçı öncesi Şenol Güneş'ten Domagoj Vida açıklaması! "Başvuru yaptık"

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım'da, teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Domagoj Vida konusuna da dağinen Güneş, "Vida olayı için ilgili yerlere başvuru yaptık." ifadelerini kullandı. | Son dakika Milli Takım haberleri

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım'da, teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Güneş'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Futbola başlarken Ay-Yıldızı temsil etme hayalim vardı. Oyuncu olarak da teknik adam olarak da yaptığım işin en iyisini yapmaya çalıştım. İşimi her zaman aşkla yaptım.

Bu maçı her bakımdan kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olarak görüyoruz. Rusya iyi bir takım, dinamik bir takım. Yarış devam ediyor, maçı kazanmak istiyoruz.

"BAŞVURU YAPTIK"

Vida'nın testi bizim maçla ilgili değildi. Maç sonunda öğrendik. Vida'ya yapılan testin sonucu bizim maçtan önce çıkabilirdi. Vida olayı için ilgili yerlere başvuru yaptık. Vida bana sarılmaya gelirken sola doğru kaçtım. Omuz omuza selamlaşma oldu. Ben tam maskemi çıkartırken Vida yanıma geldi. Kendimi korumaya çalıştım ancak Vida sarılmayı sever.

Sağlıklı oyunculardan kadro kuruyoruz. Önce futbolcularımızın sağlığını sonra maçı kazanmayı düşünüyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına hepimiz dikkat etmeliyiz."

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