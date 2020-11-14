Ivan Oblyakov'dan Türkiye açıklaması! "Bize saldıracaklar"
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımı'mız ile karşılaşacak Rusya maçı öncesi Rus oyuncu Ivan Oblyakov açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki oyuncu, "Bize saldıracaklar" şeklinde konuştu.
A Milli Futbol Takım'ımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü Rusya ile oynayacağı mücadele öncesi Rus orta saha oyuncusu Oblyakov, değerlendirmelerde bulundu.
Oblyakov konuşmasında Türkiye ve Sırbistan'a karşı oynayacakları maçları değerlendirirken, her iki ülkenin de kendilerinden daha çok hücumu benimseyeceklerini söyledi.
Rus futbolcunun konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde oldu;
"Türkiye ve Sırbistan kötü rakip değiller. Zor maçlar olacak ve üstelik deplasmanda oynayacağız. Muhtemelen Türkler ve Sırplar daha çok saldıracak. Deplasman takımları genel itibarıyla savunmaya odaklanır. Takımımız evinde Türkiye'ye karşı iyi oynadı ancak onların da çok fazla şansı vardı."
MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Türkiye ve Rusya, Fenerbahçe Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Pazar günü Rusya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
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