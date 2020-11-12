12 Kasım 2020, Perşembe
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2022 Futsal Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Yunanistan 1-1 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET)
2022 Futsal Avrupa Şampiyonası elemelerinde Futsal Milli Takımımız, Yunanistan karşısında rövanş mücadelesine çıktı. Millilerimiz, ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldığı maçın rövanşında rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak elendi.
Başkent Atina'daki Dias Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşma, 1-1 sona erdi. Maçta milli takımın golünü Cem Keskin atarken, Yunanistan'ın golünü Marios Ntatis kaydetti.
Play-off turu ilk maçında rakibiyle 3-3 berabere kalan milli takım, bu sonuçların ardından elit tura yükselemedi.
Toplam 32 takımın mücadele edeceği elit turda takımlar, dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını birinci bitiren 8 takım ve en iyi 6 ikinci, 2022'de Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası finallerine katılacak.
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