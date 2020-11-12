12 Kasım 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

2022 Futsal Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Yunanistan 1-1 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Turnuvaya veda ettik! Milliler salladı ama yıkamadı
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 Giriş Tarihi: 12.11.2020

elemelerinde Futsal Milli Takımımız, karşısında rövanş mücadelesine çıktı. Millilerimiz, ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldığı maçın rövanşında rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak elendi.

Başkent Atina'daki Dias Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşma, 1-1 sona erdi. Maçta milli takımın golünü Cem Keskin atarken, 'ın golünü Marios Ntatis kaydetti.

İşte Yunanistan deplasmanında nefeslerimizi tuttuğumuz o an

Play-off turu ilk maçında rakibiyle 3-3 berabere kalan milli takım, bu sonuçların ardından elit tura yükselemedi.

Toplam 32 takımın mücadele edeceği elit turda takımlar, dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını birinci bitiren 8 takım ve en iyi 6 ikinci, 2022'de Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası finallerine katılacak.

İŞTE MİLLİ TAKIMIMIZIN ATTIĞI O GOL

GOL | Yunanistan 1-1 Türkiye

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
İşte Yunanistan deplasmanında nefeslerimizi tuttuğumuz o an İşte Yunanistan deplasmanında nefeslerimizi tuttuğumuz o an
Sonuç ne olursa olsun milli takımın yanındayız "Sonuç ne olursa olsun milli takımın yanındayız"
Milli takımın corona virüsü test sonuçları açıklandı Milli takımın corona virüsü test sonuçları açıklandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör