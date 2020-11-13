A Milli Takım'da sakatlıkları nedeniyle Orkun Kökçü ile Mert Çetin'in kamptan ayrıldığı açıklandı.



UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Rusya'yı ağırlayacak olan A Milli Takım'da sakatlıkları nedeniyle Orkun Kökçü ile Mert Çetin'in kamptan ayrıldığı açıklandı.

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