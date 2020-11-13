13 Kasım 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Mert Çetin kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 isim kadrodan çıkarıldı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

A 'nda ve , sakatlıkları nedeniyle 'nde oynanacak maçının kadrosundan çıkarıldı.

A 'da sakatlıkları nedeniyle ile 'in kamptan ayrıldığı açıklandı.

'nde 15 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada 'yı ağırlayacak olan A Milli Takım'da sakatlıkları nedeniyle Orkun Kökçü ile Mert Çetin'in kamptan ayrıldığı açıklandı.

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