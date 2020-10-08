08 Ekim 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'ın forveti Kenan karaman kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

Kenan karaman kimdir?
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 Giriş Tarihi: 08.10.2020

Uluslar Ligi maçları öncesinde oynanan maçında rakip fileleri sarsan A 'ın forveti 'ın yaşamı, özellikleri ve oynadığı takım merak konusu oldu. Peki, Kenan karaman kimdir? ? Hangi takımda oynuyor?

1993 yılında 'nın Stutgart kentinde dünyaya gelmiştir. Futbol yaşamına Almanya'nın Stuttgarter Kickers altyapısında başladı. Ardından Hoffenheim U17 takımında kariyerini sürdürdü. Hayatını Almanya'da südürse de olarak 'yi tercih etti. Bu akşam Almanya ile oynanan milli maçta rakip kaleye attığı gol ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kenan Karaman, A takıma yükselmesinin ardından Honnaver 96'ya transfer oldu.

KENAN KARAMAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım formasıyla öne çıkan isimlerden biri olan Kenan Karaman, Almanya'nın takımında oynuyor.

KENAN KARAMAN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Kenan Karaman santrafor mevkisinde oynuyor. Aynı zamanda forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.

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