A Milli Takım'ın forveti Kenan karaman kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?
UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde oynanan Almanya maçında rakip fileleri sarsan A Milli Takım'ın forveti Kenan Karaman'ın yaşamı, özellikleri ve oynadığı takım merak konusu oldu. Peki, Kenan karaman kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?
Kenan Karaman 1993 yılında Almanya'nın Stutgart kentinde dünyaya gelmiştir. Futbol yaşamına Almanya'nın Stuttgarter Kickers altyapısında başladı. Ardından Hoffenheim U17 takımında kariyerini sürdürdü. Hayatını Almanya'da südürse de milli takım olarak Türkiye'yi tercih etti. Bu akşam Almanya ile oynanan milli maçta rakip kaleye attığı gol ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kenan Karaman, A takıma yükselmesinin ardından Honnaver 96'ya transfer oldu.
KENAN KARAMAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?
EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım formasıyla öne çıkan isimlerden biri olan Kenan Karaman, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında oynuyor.
KENAN KARAMAN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?
Kenan Karaman santrafor mevkisinde oynuyor. Aynı zamanda forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.
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