13 Kasım 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Rusya maçının hakemi belli oldu!

Türkiye - Rusya maçına Polonyalı hakem!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 13.11.2020

A Milli Futbol Takımı'mızın 'nde ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Mücadeleyi Polonyalı hakem yönetecek.

'nde 15 Kasım'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada 'yı ağırlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem yönetecek.
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