08 Ekim 2020, Perşembe

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Rusya - Türkiye maçı biletleri satışa çıktı! Stadın yüzde 30'u kadar seyirci alınacak

Rusya - Türkiye maçına stadın yüzde 30'u kadar seyirci alınacak
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Giriş Tarihi: 08.10.2020

Uluslar Ligi'nde Pazar günü ile arasında 'nda oynanacak mücadeleye stadyumun yüzde 30'u kadar seyirci alınacak.

ile arasında oynanacak Ulusal Ligi futbol karşılaşması seyircili oynanacak. 'nda 'de oynanacak karşılaşma için biletler satışa çıktı. Mücadelenin bilet fiyatları 1000 ruble ile 4000 ruble (100 TL ile 400 TL) arasında değişiyor.
Karşılaşmaya UEFA'nın belirlediği stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak. Stadyumdaki seyircilerin sosyal mesafeyi korumaları, maske ve eldiven takmaları gerektiği de hatırlatıldı.



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