12 Kasım 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım Rusya maçı hazırlıklarına başladı! Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

Rusya hazırlıkları başladı! Kaan Ayhan ve Mert Müldür...
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 12.11.2020

'nde 15 Kasım Pazar günü ile karşılaşacak A , bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör yönetiminde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 18.30'da başlayan idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda çift kaleli taktik antrenman yapıldı. Hırvatistan müsabakasına ilk 11'de başlayan futbolculara ise rejenerasyon programı uygulandı. Kampa katılan ve de bu akşam yapılan saha çalışmasında yer aldılar.

Ay-yıldızlılar, aynı saatte yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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