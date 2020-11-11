11 Kasım 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Türkiye Hırvatistan: 3-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

UEFA Uluslar Ligi'nde ve 'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız, bu maçlar öncesinde özel karşılaşmada ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. | Son dakika Milli Takım haberleri

UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar 'yla, 18 Kasım Çarşamba günü de ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki maçlardan önce ile özel bir karşılaşmaya çıktı. 6 golün atıldığı maç, 3-3 eşitlikle sona erdi ve kazanan çıkmadı.

Karşılaşmada milli takımımız adına golleri 23. dakikada Cenk Tosun (pen.), 41'de Deniz Türüç ve 58. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Hırvatistan'ın golleri ise 32. dakikada Budimir, 53'te Pasalic ve 56. dakikada Brekalo kaydetti.

ORKUN KÖKÇÜ SAKATLANDI

Mücadelenin 34. dakikasında Orkun Kökçü sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 19 yaşındaki yıldızın yerine Berkay Özcan dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Hırvatistan ceza sahası içerisinde Cenk Tosun, Vida'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Slavko Vincic, penaltı noktasını gösterdi. 23'üncü dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0

32. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Savunmadaki Mert Çetin'in kaptırdığı topla ceza sahasına giren Budimir, aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1

40. dakikada Türkiye bir kez daha öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahasına girdi. Deniz'in sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

44. dakikada Hırvatistan'ın gelişen atağında Rog, Türkiye ceza sahasına yükseltilen topu göğsüyle indirdi. Rog'un indirdiği topa Budimir gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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