Türkiye Hırvatistan: 3-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız, bu maçlar öncesinde özel karşılaşmada Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. | Son dakika Milli Takım haberleri
UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar Rusya'yla, 18 Kasım Çarşamba günü de Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki maçlardan önce Hırvatistan ile özel bir karşılaşmaya çıktı. 6 golün atıldığı maç, 3-3 eşitlikle sona erdi ve kazanan çıkmadı.
Karşılaşmada milli takımımız adına golleri 23. dakikada Cenk Tosun (pen.), 41'de Deniz Türüç ve 58. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Hırvatistan'ın golleri ise 32. dakikada Budimir, 53'te Pasalic ve 56. dakikada Brekalo kaydetti.
ORKUN KÖKÇÜ SAKATLANDI
Mücadelenin 34. dakikasında Orkun Kökçü sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 19 yaşındaki yıldızın yerine Berkay Özcan dahil oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Hırvatistan ceza sahası içerisinde Cenk Tosun, Vida'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Slavko Vincic, penaltı noktasını gösterdi. 23'üncü dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0
32. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Savunmadaki Mert Çetin'in kaptırdığı topla Türkiye ceza sahasına giren Budimir, aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1
40. dakikada Türkiye bir kez daha öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahasına girdi. Deniz'in sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
44. dakikada Hırvatistan'ın gelişen atağında Rog, Türkiye ceza sahasına yükseltilen topu göğsüyle indirdi. Rog'un indirdiği topa Budimir gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama