"Dzyuba’ya dikkat edin"

Rusya'nın 32 yaşındaki santrforu Artem Dzyuba, Türkiye karşısında ülkesinin en önemli gol ayağı olacak.

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Rusya'nın 32 yaşındaki santrforu Artem Dzyuba, Türkiye karşısında ülkesinin en önemli gol ayağı olacak. Milli formayla 45 karşılaşmada 26 gol kaydeden Zenit'in golcüsünü yıldızlarımız Merih Demiral ile Çağlar Söyüncü marke edecek. 1.96 boyundaki santrforun hava toplarında hakimiyetine dikkat çeken Şenol Güneş, 1.90'lık Merih ile 1.87'lik Çağlar'a dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Almanya maçında yedek oturan Çağlar, Kaan'dan formayı alarak Merih'in yeniden partneri olacak.